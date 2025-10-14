PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnwagen entwendet

Erkelenz (ots)

Ein Wohnwagen der Marke Fendt Caravan wurde in der Nacht zu Montag (13. Oktober) an der Straße Am Schneller entwendet. Der Anhänger war mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen. Bei der Ausführung der Tat brachen die Täter ein Deichselschloss auf und entfernten eine Radkralle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Ladendiebstahl / Zeugen gesucht

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am Montag, 13. Oktober, steckte ein bislang unbekannter Mann in einem Netto Discounter an der Bahnhofstraße Waren in seine Hosentasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Daraufhin forderte ihn eine Mitarbeiterin auf, sich an der Kasse anzustellen und die Waren zu zahlen. Der Mann ging an der Frau vorbei, die sich ihm in den Weg gestellt hatte und reagierte darauf ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Außenscheibe der Volksbank beschädigt / Polizei stellt Tatverdächtigen fest

    Waldfeucht-Haaren (ots) - Zeugen beobachteten am 12. Oktober (Sonntag), gegen 3.05 Uhr, eine männliche Person, die mittels eines Permanent-Markers die Außenscheibe der Volksbank an der Johannesstraße beschädigte. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den tatverdächtigen Mann nach kurzer fußläufiger Verfolgung ergreifen. Es handelt sich um einen 25-jährigen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter Alkoholeinfluss: - Erkelenz: Am Schneller - Heinsberg-Kirchhoven: Vinn - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn - Selfkant-Tüddern: Sittarder Straße - Waldfeucht-Haaren: Johannesstraße Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren