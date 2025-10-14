POL-HS: Wohnwagen entwendet
Erkelenz (ots)
Ein Wohnwagen der Marke Fendt Caravan wurde in der Nacht zu Montag (13. Oktober) an der Straße Am Schneller entwendet. Der Anhänger war mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen. Bei der Ausführung der Tat brachen die Täter ein Deichselschloss auf und entfernten eine Radkralle.
