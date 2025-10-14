PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Warstein-Suttrop (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 10. Oktober, 13 Uhr und dem 13. Oktober, 8 Uhr in die Räumlichkeiten eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Straße "Alte Kreisstraße" ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Büro des Gebäudes und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Geldkassette sowie eine Werkzeugbox. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902/91000 entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 07:41

    POL-SO: Zeuge bemerkt Einbruch - Täter flüchtet

    Lippstadt (ots) - Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Montag (13. Oktober) in ein Geschäft für E-Zigaretten in der Cappelstraße in Lippstadt ein. Ein Anwohner hörte gegen 4 Uhr einen lauten Knall. Als er daraufhin vor die Haustür ging, sah er, dass die Eingangstür des unmittelbar angrenzenden Geschäftes eingeschlagen wurde. Er rief in den Laden hinein, woraufhin ein unbekannter Mann herausgelaufen kam und ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:42

    POL-SO: Herbstkirmes bislang überwiegend friedlich - Zeugen nach Raub gesucht

    Anröchte (ots) - Für die ersten drei Tage der Anröchter Herbstkirmes zieht die Polizei ein überwiegend positives Fazit. Das Volksfest verlief größtenteils friedlich. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Bei zwei Kirmesbesuchern wurden Messer aufgefunden, die jeweils sichergestellt wurden. Gegen die Besitzer wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren