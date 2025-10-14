PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann im Bereich Lippstadt

  • Bild-Infos
  • Download

Lippstadt (ots)

Die Polizei im Kreis Soest bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 36-jährigen Fabian U. Die gesuchte Person ist seit dem 13.10.2025, 18:30 Uhr von der Wohnanschrift seiner Ex-Freundin im Lippstädter Ortsteil Cappel verschwunden. Der Gesuchte kommt urprünglich aus dem Raum Greven und befindet sich aktuell in einer psychischen Ausnahmesituation. Herr U. trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Hose. Er ist von schlanker Statur, ca. 176 groß und trägt einen Vollbart und Glatze.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten Person nimmt die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02941/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Das Bild ist nur für Fahndungszwecke zu nutzen. (RS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

