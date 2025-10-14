POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann im Bereich Lippstadt
Lippstadt (ots)
Die Polizei im Kreis Soest bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 36-jährigen Fabian U. Die gesuchte Person ist seit dem 13.10.2025, 18:30 Uhr von der Wohnanschrift seiner Ex-Freundin im Lippstädter Ortsteil Cappel verschwunden. Der Gesuchte kommt urprünglich aus dem Raum Greven und befindet sich aktuell in einer psychischen Ausnahmesituation. Herr U. trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Hose. Er ist von schlanker Statur, ca. 176 groß und trägt einen Vollbart und Glatze.
Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten Person nimmt die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02941/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Hinweis: Das Bild ist nur für Fahndungszwecke zu nutzen. (RS)
