Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Café

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 9. Oktober, 19:10 Uhr und dem 10. Oktober, 07:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Café im Pfarrer-Menge-Weg ein. Die Einbrecher hebelten zunächst gewaltsam ein Fenster zum Café auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen und diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. H Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902/91000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

