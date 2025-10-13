Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewohner trifft auf Einbrecher - Zeugen gesucht

Warstein (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Warstein bemerkte in der Nacht zu Montag einen Einbruch in sein Wohnhaus in der Augustastraße. Kurz nach Mitternacht vernahm er Stimmen im Haus. Als er sein Schlafzimmer verließ, sah er, wie eine unbekannte Person das Haus durch die Eingangstür verließ. Da er im Obergeschoss weitere Stimmen hörte, rief er die Polizei.

Als die alarmierten Beamten samt Diensthund vor Ort eintrafen, befand sich keiner der Täter mehr im Haus. Zeugen, die sich an der nahegelegenen Bushaltestelle "Kohlmarkt" befanden, beobachteten einen Mann, der humpelnd in Richtung der Straße "Zur alten Kirche" davonlief. Sie beschrieben ihn folgendermaßen:

- 20 bis 25 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - blond-braune Haare - dünne Statur - dunkle Kleidung - weiße Sneaker

Ein weiterer Zeuge sah im Schwarzen Weg einen Mann, der aus dem Heckenweg kam und in Richtung B55 lief. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- nicht älter als 18 Jahre - Basecap auf dem Kopf - dunkle Kleidung - Umhängetasche - dunkle Schuhe

Die Täter waren mutmaßlich durch ein Kellerfenster ins Gebäude gelangt. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell