POL-NOM: Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung in leerstehender Habichtsfang-Klinik Bad Gandersheim (Lost Place)

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, OT Altgandersheim, Ortsdurchfahrt/ Landesstraße 489. Zeitraum: Sonntag, 06. Juli 2025, 22:00 Uhr bis Monatg,07.Juli 2025, 07:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Ortsschild (am Ortsausgang Richtung Gehrenrode) Altgandersheim. Es wird um sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, gebeten. Rückfragen bitte an: ...

mehr