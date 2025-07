Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorrad-Fahrer flüchtet nach Fahrt ohne Zulassung, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Greene, Steinweg. Zeit: Montag, 7. Juli 2025, 20:55 Uhr. Bisher unbekannter Motorradfahrer, vermutlich mit orange/schwarzer Enduro der Marke KTM, flüchtet vor der Polizei. An dem Motorrad war kein amtliches Kennzeichen vorhanden und der nun flüchtige Motorradfahrer fuhr grob verkehrswidrig und rücksichtlos. Anwohner aus Greene und Kreiensen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Enduro-Fahrer (wie angeführt war die Maschine orange/schwarz, der Fahrer war dunkel bekleidet, hatte einen schwarzer Motocross Helm, schwarze verspiegelte Motocross Brille) an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Wem ist in den zurückliegenden Tagen ein so beschriebener Motorradfahrer aufgefallen !

