PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Geseke (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden musste am 10.10.2025 durch die Polizei in Störmede, auf der Erwitter Straße zwischen Steinweg und Brenker Weg aufgenommen werden. Ein Pflasterstein hatte mittig auf der Fahrbahn gelegen. Eine PKW-Fahrerin, die um 08:00 Uhr in Fahrtrichtung Geseke fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit dem linken Vorderreifen über das Hindernis. Es entstand Sachschaden an der Felge sowie am Reifen des Fahrzeugs. Besonders ärgerlich ist dies, weil es sich bei dem Pflasterstein vermutlich um nicht korrekt gesicherte Ladung eines anderen Verkehrsteilnehmers handeln dürfte, der sich weder um die herabgefallene Ladung kümmerte noch eine Schadensregulierung einleitete und sich von der Unfallsteller entfernte. (NO)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 20:06

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Lippstadt (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Angelo A. wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Daniel Großert Telefon: 02921 - 9100 5311 E-Mail: ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:25

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz in Soest - Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt

    Soest (ots) - Am gestrigen Mittwoch (9. Oktober) führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Soester Bahnhofs, des Bahnhofsvorplatzes sowie der Innenstadt durch. Die Maßnahmen dauerten von den frühen Morgenstunden bis in den Abend hinein und dienten der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen. Im Rahmen der Kontrollen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren