Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Geseke (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden musste am 10.10.2025 durch die Polizei in Störmede, auf der Erwitter Straße zwischen Steinweg und Brenker Weg aufgenommen werden. Ein Pflasterstein hatte mittig auf der Fahrbahn gelegen. Eine PKW-Fahrerin, die um 08:00 Uhr in Fahrtrichtung Geseke fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr mit dem linken Vorderreifen über das Hindernis. Es entstand Sachschaden an der Felge sowie am Reifen des Fahrzeugs. Besonders ärgerlich ist dies, weil es sich bei dem Pflasterstein vermutlich um nicht korrekt gesicherte Ladung eines anderen Verkehrsteilnehmers handeln dürfte, der sich weder um die herabgefallene Ladung kümmerte noch eine Schadensregulierung einleitete und sich von der Unfallsteller entfernte. (NO)

