Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in Soest - Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch (9. Oktober) führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest einen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Soester Bahnhofs, des Bahnhofsvorplatzes sowie der Innenstadt durch.

Die Maßnahmen dauerten von den frühen Morgenstunden bis in den Abend hinein und dienten der Kriminalitätsbekämpfung in diesen Bereichen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Personengruppen am Bahnhof angetroffen und auf das dort geltende Alkoholverbot hingewiesen. Bei der Überprüfung eines 28-jährigen Mann aus Soest stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser eine Jacke trug, an der sich noch eine Diebstahlssicherung befand. Zudem ergab die Kontrolle, dass der Personalausweis der überprüften Person händisch um ein Jahr verlängert worden war. Eine Abfrage ergab darüber hinaus, dass gegen den Soester ein offener Haftbefehl bestand. Er wurde festgenommen und der Justizvollzugsanstalt Werl zugeführt. Zusätzlich wurde eine Strafanzeige wegen Urkundenverfälschung erstattet.

Im Verlauf des Einsatzes unterstützten die eingesetzten Kräfte außerdem die Maßnahmen bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Brüderstraße. Hierzu wurde bereits eine separate Pressemeldung veröffentlicht.

Neben den Personen- wurden zielgerichtet auch Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Der Einsatz wurde von den Bürgerinnen und Bürgern, die die Kontrollen wahrnahmen, positiv aufgenommen. Die Polizei Soest wird auch künftig vergleichbare Kontrollen im Stadtgebiet durchführen, um die Sicherheit im in diesen Bereichen weiter zu stärken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell