Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein (ots)

Unbekannte Täter brachen am gestrigen Donnerstag zwischen 06:40 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schwarzer Weg" ein. Die Einbrecher hebelten nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam eine Terrassentür zum Haus auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten ein Paar Manschettenknöpfe. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

