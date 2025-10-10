Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werkzeuge entwendet

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 8. Oktober, 23:15 Uhr und dem 9. Oktober, 07:05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge und einen Rucksack aus einem Transporter. Der weiße Opel Movano war auf einem Parkplatz am Sigefridwall 11 abgestellt. Die Täter schlugen zunächst die Fahrerscheibe des Firmenfahrzeugs ein, um im Anschluss die Werkzeuge, darunter eine Kabeltrommel, einen Akkulaser, einen Lüfter und eine Akkuflex zu entwenden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

