BPOLI L: 50-Jähriger uriniert in die Gleise, bespuckt und beleidigt Bundespolizisten und zeigt Hitlergruß

Leipzig (ots) - Im Rahmen des Fußballrückreiseverkehrs am Freitag, den 25.April 2025 beleidigte, bespuckte und verletzte ein Fan drei Bundespolizisten am Leipziger Hauptbahnhof. Der Mann fiel bereits am Hauptbahnhof Halle auf, indem er die eingesetzten Beamten aus dem Zug heraus mit obszönen Gesten beleidigte. Als der Zug am Hauptbahnhof Leipzig ankam und die Identität des Mannes festgestellt werden sollte, leistete ...

