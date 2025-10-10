PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch am Schanzenweg

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 01 Uhr und 08:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma für Textilpflege am Schanzenweg. Auf bisher unbekannte Weise gelangten der / die Täter in den Verkaufsbereich der Reinigungsfirma und durchwühlten diesen. Aus dem Kassenbereich wurde das Kassensystem und eine niedrige Menge an Münzgeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  • 10.10.2025 – 08:22

    POL-SO: Werkzeuge entwendet

    Soest (ots) - In der Zeit zwischen dem 8. Oktober, 23:15 Uhr und dem 9. Oktober, 07:05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge und einen Rucksack aus einem Transporter. Der weiße Opel Movano war auf einem Parkplatz am Sigefridwall 11 abgestellt. Die Täter schlugen zunächst die Fahrerscheibe des Firmenfahrzeugs ein, um im Anschluss die Werkzeuge, darunter eine Kabeltrommel, einen Akkulaser, einen Lüfter und eine Akkuflex zu entwenden. Zeugen, die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 08:13

    POL-SO: Einbruch in Garage - Zwei E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

    Lippstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.10.2025 auf 09.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Langeneicker Straße in Lippstadt ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garage und entwendeten daraus zwei E-Scooter. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat die ...

    mehr
