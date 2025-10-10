Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch am Schanzenweg

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 01 Uhr und 08:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma für Textilpflege am Schanzenweg. Auf bisher unbekannte Weise gelangten der / die Täter in den Verkaufsbereich der Reinigungsfirma und durchwühlten diesen. Aus dem Kassenbereich wurde das Kassensystem und eine niedrige Menge an Münzgeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden.

