Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Tatverdächtige nach gewerblichem Ladendiebstahl festgenommen

Soest (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) kam es gegen 12:15 Uhr in einer Drogerie in der Brüderstraße in Soest zu einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl.

Ein Ladendetektiv beobachtete zwei Personen dabei, wie sie insgesamt 18 Flaschen Parfüm verschiedener Marken in eine präparierte Tasche legten. Der Warenwert der entwendeten Ware beläuft sich auf knapp 1.800 Euro. Anschließend verließen die Tatverdächtigen das Geschäft, ohne die Artikel zu bezahlen.

Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und informierte zeitgleich über die Notrufnummer 110 die Polizei. Polizeibeamte konnten die beiden Tatverdächtigen, eine 21-jährige rumänische Staatsangehörige und einen 18-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Dortmund, kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Dominikanerstraße antreffen.

Im Kofferraum ihres Fahrzeugs, versteckt im Bereich des Ersatzrades, fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Parfümflakons. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen.

Das Fahrzeug sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, da weder die Frau noch der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren und keiner von beiden als Halter des Pkw registriert ist.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell