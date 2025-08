Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Wedel: Kellerbrand sorgt für starke Rauchentwicklung in Wohn- und Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pinneberg (ots)

Wedel: Kellerbrand sorgt für starke Rauchentwicklung in Wohn- und Geschäftshaus Datum: Freitag, 1. August 2025, 14.33 Uhr +++ Einsatzort: Wedel, Bahnhofstraße +++ Einsatz: FEU G (Feuer größer Standard)

Wedel - Etwa 60 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Wedel und Holm haben am Freitagnachmittag (1. August) ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße in Wedel bekämpft. Sie löschten einen brennenden E-Verteilerkasten im Keller des vierstöckigen Gebäudes. Probleme bereitete der Rauch, der sich im gesamten Keller, aber auch in die Wohnungen ausbreitete. Personen wurden nach jetzigem Stand (16.30 Uhr) nicht verletzt. Die Feuerwehr Wedel war um 14.33 Uhr alarmiert worden. Einem Mitarbeiter der in dem Gebäude ebenfalls beheimateten Bank hatte den Brandgeruch und die die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf abgesetzt. Der stellvertretende Wedeler Wehrführer Arne Augustin stellte bei der Erkundung sich im rückwärtigen Bereich des Komplexes schnell ausbreitenden Qualm fest. Er veranlasste daraufhin eine Nachalarmierung weiterer Kräfte. Ein erster Angriffstrupp, der unter Atemschutz vorging, stellte letztlich im Keller einen brennenden Schaltschrank für die Elektroverteilung fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Brandrauch aber war mittlerweile nicht nur in alle Kellerräume gezogen, sondern hatte sich auch in die oberen Etagen mit Geschäften, Wohnungen und einer Arztpraxis ausgebreitet. Die geschah vermutlich über Versorgungsschächte im Haus. Zur Belüftung wurden mehrere Druckbelüfter eingesetzt. Im Keller kam zudem ein Entlüfungsgerät, mit dem der Rauch quasi abgesaugt wird, zum Einsatz. Dennoch war es aufgrund der verwinkelten Bauweise eine langwierige Angelegenheit. Die Einsatzstelle liegt in Wedels Haupteinkaufsstraße. Entsprechend sorgte der Einsatz für viel Aufsehen. Immer wieder passierten Passanten die eigentlich abgesperrte Einsatzstelle. Die Polizei musste mit ordnender Hand eingreifen. Das Wedeler Ordnungsamt kümmerte sich, wo nötig, um die Unterbringung von Bewohnern, weil das Gebäude stromlos geschaltet werden musste. Vor Ort informierte sich auch Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto über die Arbeiten. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis etwa 17.30 Uhr andauern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell