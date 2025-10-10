PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Rüthen (ots)

Am 09.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Brandisstraße. Der Hausbesitzer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass sämtliche Räume in seinem Haus durchwühlt wurden. Aus den Räumlichkeiten im Obergeschoss wurden Silbermünzen und Goldschmuck durch Unbekannte entwendet. Des Weiteren ließen die Täter ein Blutdruckmessgerät, sowie eine Kiste Coca-Cola mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf auf einen mittleren, vierstelleigen Betrag geschätzt. Wie der / die Täter in das Haus eingedrungen waren, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, da bisher keine Einbruchspuren festgestellt werden konnten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

