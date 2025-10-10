PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Angelo A. wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

