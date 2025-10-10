POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Lippstadt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Angelo A. wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.
