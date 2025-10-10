PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 45-Jährigen

Lippstadt (ots)

Seit Freitagvormittag wird der 45-jährige Angelo A. aus der LWL-Klinik in Lippstadt-Benninghausen vermisst. Er hat die Klinik gegen 10.30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und orangefarbenen Schuhen bekleidet. Am linken Ohr trug er ein hängendes Kreuz.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Angelo A. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher um ihre Mithilfe. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unmittelbar unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Hinweis: Das Foto des Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

