POL-SO: Einbruch in die Sekundarschulde am Troyesweg
Soest (ots)
In der Nacht vom 09.10.2025 auf den 10.10.2025 wurde in die Sekundarschule am Troyesweg in Soest eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu einem Klassenraum im Erdgeschoss. Von dort aus beabsichtigten sie weitert in das Schulgebäude vorzudringen, was aber misslang. Bevor die Täter flüchteten, entwendeten sie eine Soundbox aus dem Klassenraum. (NO)
