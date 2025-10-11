PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in die Sekundarschulde am Troyesweg

Soest (ots)

In der Nacht vom 09.10.2025 auf den 10.10.2025 wurde in die Sekundarschule am Troyesweg in Soest eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu einem Klassenraum im Erdgeschoss. Von dort aus beabsichtigten sie weitert in das Schulgebäude vorzudringen, was aber misslang. Bevor die Täter flüchteten, entwendeten sie eine Soundbox aus dem Klassenraum. (NO)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

