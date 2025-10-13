Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Imbiss an der Erwitter Sztraße

Geseke (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Imbiss an der Erwitter Straße ein. Um sich Zugang in das Lokal zu verschaffen, wurde die Hintertür aufgehebelt. Aus dem Kassenbereich wurde eine Geldkassette mit einem mittleren, dreistelligen Geldbetrag entwendet.

Die Polizei sucht nun zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell