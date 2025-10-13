Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Herbstkirmes bislang überwiegend friedlich - Zeugen nach Raub gesucht

Anröchte (ots)

Für die ersten drei Tage der Anröchter Herbstkirmes zieht die Polizei ein überwiegend positives Fazit. Das Volksfest verlief größtenteils friedlich. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Bei zwei Kirmesbesuchern wurden Messer aufgefunden, die jeweils sichergestellt wurden. Gegen die Besitzer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Am Freitagabend wurde Polizeibeamten, die das Kirmesgelände zu Fuß bestreiften, ein Raubdelikt gemeldet. Ein 15-Jähriger aus Erwitte und ein 14-Jähriger aus Preußisch Oldendorf gaben an, gegen 19:45 Uhr im Bereich des Autoscooters von sechs Jugendlichen bedrängt worden zu sein. Die Unbekannten hätten dem 14-Jährigen zunächst seine Armbanduhr abgenommen. Als der 15-Jährige dazu gekommen sei, hätten die Jugendlichen Geld gefordert. Er habe ihnen daraufhin 40 Euro in bar gegeben, woraufhin sie dem 14-Jährigen seine Uhr zurückgegeben hätten und in unbekannte Richtung über das Kirmesgelände weggegangen seien.

Einer der Jugendlichen hätte schwarze, lockige Haare gehabt und sei über 1,80 Meter groß gewesen. Ein anderer hätte blonde Haare gehabt. Einer der Täter habe ein schwarzes Poloshirt mit roten Applikationen getragen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell