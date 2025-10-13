PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Herbstkirmes bislang überwiegend friedlich - Zeugen nach Raub gesucht

Anröchte (ots)

Für die ersten drei Tage der Anröchter Herbstkirmes zieht die Polizei ein überwiegend positives Fazit. Das Volksfest verlief größtenteils friedlich. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Bei zwei Kirmesbesuchern wurden Messer aufgefunden, die jeweils sichergestellt wurden. Gegen die Besitzer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Am Freitagabend wurde Polizeibeamten, die das Kirmesgelände zu Fuß bestreiften, ein Raubdelikt gemeldet. Ein 15-Jähriger aus Erwitte und ein 14-Jähriger aus Preußisch Oldendorf gaben an, gegen 19:45 Uhr im Bereich des Autoscooters von sechs Jugendlichen bedrängt worden zu sein. Die Unbekannten hätten dem 14-Jährigen zunächst seine Armbanduhr abgenommen. Als der 15-Jährige dazu gekommen sei, hätten die Jugendlichen Geld gefordert. Er habe ihnen daraufhin 40 Euro in bar gegeben, woraufhin sie dem 14-Jährigen seine Uhr zurückgegeben hätten und in unbekannte Richtung über das Kirmesgelände weggegangen seien.

Einer der Jugendlichen hätte schwarze, lockige Haare gehabt und sei über 1,80 Meter groß gewesen. Ein anderer hätte blonde Haare gehabt. Einer der Täter habe ein schwarzes Poloshirt mit roten Applikationen getragen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 08:33

    POL-SO: Einbruch in Imbiss an der Erwitter Sztraße

    Geseke (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Imbiss an der Erwitter Straße ein. Um sich Zugang in das Lokal zu verschaffen, wurde die Hintertür aufgehebelt. Aus dem Kassenbereich wurde eine Geldkassette mit einem mittleren, dreistelligen Geldbetrag entwendet. Die Polizei sucht nun zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:25

    POL-SO: Einbruch in Café

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 9. Oktober, 19:10 Uhr und dem 10. Oktober, 07:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Café im Pfarrer-Menge-Weg ein. Die Einbrecher hebelten zunächst gewaltsam ein Fenster zum Café auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen und diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:25

    POL-SO: Bewohner trifft auf Einbrecher - Zeugen gesucht

    Warstein (ots) - Ein 55-jähriger Mann aus Warstein bemerkte in der Nacht zu Montag einen Einbruch in sein Wohnhaus in der Augustastraße. Kurz nach Mitternacht vernahm er Stimmen im Haus. Als er sein Schlafzimmer verließ, sah er, wie eine unbekannte Person das Haus durch die Eingangstür verließ. Da er im Obergeschoss weitere Stimmen hörte, rief er die Polizei. Als die alarmierten Beamten samt Diensthund vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren