Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeuge bemerkt Einbruch - Täter flüchtet

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Montag (13. Oktober) in ein Geschäft für E-Zigaretten in der Cappelstraße in Lippstadt ein. Ein Anwohner hörte gegen 4 Uhr einen lauten Knall. Als er daraufhin vor die Haustür ging, sah er, dass die Eingangstür des unmittelbar angrenzenden Geschäftes eingeschlagen wurde. Er rief in den Laden hinein, woraufhin ein unbekannter Mann herausgelaufen kam und fußläufig in die Poststraße flüchtete. Der Zeuge beschrieb den Täter folgendermaßen:

   - 1,60 bis 1,65 Meter groß
   - schlanke Statur
   - Gesicht mit Sturmhaube oder ähnlichem verdeckt
   - schwarzer Pullover
   - schwarze Weste
   - blaue Jeans
   - schwarze Schuhe

Der Unbekannte ließ am Tatort mutmaßlich ein gestohlenes Fahrrad zurück. In einem daran angebrachten Korb befanden sich Kleidung, ein Messer und eine Zange. Die Polizei stellte alles sicher.

Ob der Täter Beute gemacht hat, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

