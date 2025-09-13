PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person auf der BAB 20 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots)

Am 12.09.2025, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein 
schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 
27-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Transporters die BAB in 
Fahrtrichtung Stettin. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 
Mercedes in Höhe der Autobahnabfahrt Greifswald auf den 
Sattel-Auflieger eines vorausfahrenden LKW-Gespanns auf. Der 
27-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er wenig 
später im Klinikum Greifswald verstarb.
Der 63-jährige deutsche Fahrer des LKW-Gespanns blieb unverletzt. Der
Transporter und der Auflieger waren nicht mehr fahrbereit und wurden 
durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf 
ca. 30.000 Euro geschätzt.
Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der 
Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Während der 
Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Stettin für etwa vier 
Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und thematisch
zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

