Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B105 bei Mesekenhagen (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots)

Am 12.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B105 auf Höhe der Ortschaft Mesekenhagen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 81-jährige Fahrerin eines PKW Skoda die B015 in Fahrtrichtung Greifswald und beabsichtigte nach links in die Ortslage Mesekenhagen abzubiegen. Dabei missachtete die 81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines entgegenkommenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Skoda, ihre 62-jährige Beifahrerin, sowie die 18-jährige Fahrerin des BMW und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Greifswald und Bartmannshagen verbracht. Zwei weitere 45- bzw. 46-jährige Mitfahrer im BMW blieben unverletzt. Beide PKW waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Maßnahmen war die B105 am Unfallort für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

