Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B105 bei Mesekenhagen (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots)

Am 12.09.2025, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B105 auf Höhe 
der Ortschaft Mesekenhagen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten
Personen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 81-jährige Fahrerin eines 
PKW Skoda die B015 in Fahrtrichtung Greifswald und beabsichtigte nach
links in die Ortslage Mesekenhagen abzubiegen. Dabei missachtete die 
81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines 
entgegenkommenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. 
Die Fahrerin des Skoda, ihre 62-jährige Beifahrerin, sowie die 
18-jährige Fahrerin des BMW und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden 
bei dem Unfall leicht verletzt. 
Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Greifswald und 
Bartmannshagen verbracht. Zwei weitere 45- bzw. 46-jährige Mitfahrer 
im BMW blieben unverletzt.
Beide PKW waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden 
durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf ca.
10.000 Euro geschätzt.
Für die Dauer der Maßnahmen war die B105 am Unfallort für ca. 1,5 
Stunden vollgesperrt.
Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und thematisch
zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

