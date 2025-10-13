PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Alkoholeinfluss:

   -	Erkelenz: Am Schneller -	Heinsberg-Kirchhoven: Vinn -	
Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn -	Selfkant-Tüddern: Sittarder Straße
-	Waldfeucht-Haaren: Johannesstraße

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   -	Heinsberg-Horst: Randerather Straße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

   -	Heinsberg: Kirchberg

eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel bei sich führte. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Mehrere Kleinkrafträder entwendet

    Kreis Heinsberg (ots) - In Geilenkirchen wurde am Samstag (11. Oktober), zwischen 00 Uhr und 5.20 Uhr, ein Mofa der Marke Piaggio entwendet. Das Zweirad stand an der Heinsberger Straße. Zwischen Donnerstag (9. Oktober) und Samstag (11. Oktober) wurde auch in Erkelenz ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio gestohlen. Dieses Fahrzeug parkte zur Tatzeit an der Neusser Straße. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Gegenstände aus Wohnwagen gestohlen

    Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Aus einem an der Jacobastraße parkenden Wohnwagen stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 11. Oktober (Samstag) einen Fahrradcomputer, mehrere Fernbedienungen sowie einen Dyson Staubsauger. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Kind von Hund gebissen / Polizei sucht Halterin und Zeugen

    Hückelhoven-Baal (ots) - Am Samstag, 11. Oktober, spielten zwei neun und zehn Jahre alte Mädchen hinter einem Kinderspielplatz an der Graf-von-Galen-Straße, als eine Spaziergängerin mit einem Hund vorbeiging, den sie an der Leine führte. Der Hund sprang trotz Leine beide Kinder an und biss die Neunjährige in den Arm. Die Hundehalterin entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ...

    mehr
