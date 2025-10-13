POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter Alkoholeinfluss:
- Erkelenz: Am Schneller - Heinsberg-Kirchhoven: Vinn - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn - Selfkant-Tüddern: Sittarder Straße - Waldfeucht-Haaren: Johannesstraße
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg-Horst: Randerather Straße
stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei Kontrollen konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in
- Heinsberg: Kirchberg
eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel bei sich führte. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.
