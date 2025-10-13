POL-HS: Gegenstände aus Wohnwagen gestohlen
Hückelhoven-Schaufenberg (ots)
Aus einem an der Jacobastraße parkenden Wohnwagen stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 11. Oktober (Samstag) einen Fahrradcomputer, mehrere Fernbedienungen sowie einen Dyson Staubsauger.
