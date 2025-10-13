PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände aus Wohnwagen gestohlen

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Aus einem an der Jacobastraße parkenden Wohnwagen stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum 11. Oktober (Samstag) einen Fahrradcomputer, mehrere Fernbedienungen sowie einen Dyson Staubsauger.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Kind von Hund gebissen / Polizei sucht Halterin und Zeugen

    Hückelhoven-Baal (ots) - Am Samstag, 11. Oktober, spielten zwei neun und zehn Jahre alte Mädchen hinter einem Kinderspielplatz an der Graf-von-Galen-Straße, als eine Spaziergängerin mit einem Hund vorbeiging, den sie an der Leine führte. Der Hund sprang trotz Leine beide Kinder an und biss die Neunjährige in den Arm. Die Hundehalterin entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Reifen und Felgen entwendet

    Erkelenz (ots) - Drei Reifen samt Felgen wurde von einem Pkw abmontiert und entwendet, der an der Alcide-de-Gasperi-Straße parkte. Die Täter wurden bei ihrer Tat am 12. Oktober (Sonntag), gegen 2.15 Uhr, gestört und ließen an einem weiteren Reifen einen Kreuzschlüssel zurück. Dieser konnte sichergestellt werden. Zeugen beschrieben die Täter als vier männliche Personen, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen über ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl von Baustelle

    Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen dem 7. Oktober (Dienstag) und dem 10. Oktober (Freitag) Baumaterialien, Akkus und Werkzeuge von einer Baustelle an der Straße An der Alten Schule. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren