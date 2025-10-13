PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen und Felgen entwendet

Erkelenz (ots)

Drei Reifen samt Felgen wurde von einem Pkw abmontiert und entwendet, der an der Alcide-de-Gasperi-Straße parkte. Die Täter wurden bei ihrer Tat am 12. Oktober (Sonntag), gegen 2.15 Uhr, gestört und ließen an einem weiteren Reifen einen Kreuzschlüssel zurück. Dieser konnte sichergestellt werden. Zeugen beschrieben die Täter als vier männliche Personen, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen über dem Kopf trugen. Sie sprachen in akzentfreiem Deutsch. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, diese dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

