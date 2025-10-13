PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Überweisungsbetrug

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Ein Mann aus Heinsberg erhielt von einer Online Firma ein Angebot, bei dem er nach einer einmaligen Zahlung eines niedrigen dreistelligen Betrages eine wesentlich höheren Geldbetrag auf sein Konto zurücküberwiesen bekommen sollte. Nachdem er mehrfach verschiedene Geldbeträge überwiesen hatte und immer noch keinen Gewinn erhielt, musste er feststellen, dass es sich um einen Betrug handelte und erstattete Anzeige. In ähnlicher Weise wurde auch ein Mann aus Geilenkirchen betrogen. Er überwies einen Geldbetrag über ein Kryptowährungskonto auf ein anderes Konto, um einen angeblichen Gewinn zu erhalten. Nachdem das angeblich gewonnene Geld nicht ausgezahlt wurde, musste er ebenfalls feststellen, Opfer eines Betruges geworden zu sein.

Um nicht auf solche dubiosen Versprechen hereinzufallen rät die Polizei:

   - Informieren Sie sich über das aktuelle Zinsniveau für sichere 
     Geldanlagen und vertrauen Sie nur Angeboten, die realistische 
     Gewinne versprechen.
   - Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese, um 
     unrealistische Gewinnversprechen zu erkennen.
   - Nehmen Sie vor wichtigen Geldanlagen eine unabhängige Beratung 
     in Anspruch. Diese wird unter anderem von Verbraucherzentralen 
     angeboten.
   - Misstrauen Sie unaufgeforderten Angeboten per Mail oder über 
     soziale Netzwerke.Oft verbirgt sich hinter vermeintlich 
     interessanten Anlageangeboten zu Trading-Plattformen oder 
     Kryptowährungen Internetkriminalität.
   - Wenn Sie feststellen, dass sie Opfer eines Anlagebetrugs 
     geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der 
     nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse unterschlagen

    Heinsberg-Randerath (ots) - In den Räumen einer Discothek fiel einem Gast am 11. Oktober (Samstag), gegen 1 Uhr, die Geldbörse auf den Boden. Diese wurde von einem bislang unbekannten Mann aufgehoben, der sich damit entfernte. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß und 18 bis 20 jahre alt. Er hatte blonde, kurze Haare und trug einen Kinnbart. Der Mann sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag, 10. Oktober, in ein Fahrzeug ein, welches an der Rurstraße stand. Aus dem Innenraum stahlen sie Dokumente sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Dokumente konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden und an den Geschädigten übergeben werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Waldfeucht (ots) - Am Sonntag (12. Oktober) ereignete sich gegen 1.30 Uhr, auf der Johannesstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Montfort in den Niederlanden verletzt wurde. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Niederländer gab an, mit seinem Fahrrad den rechten Geh- und Radweg in Richtung des dortigen Edeka Marktes befahren zu haben, als er von hinten von einem Pkw angefahren worden wäre, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren