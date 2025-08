Polizei Hamburg

POL-HH: 250805-2. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge



Zeit: seit 04.08.2025, 15:45 Uhr

Ort: Hamburg-Lohbrügge, Fanny-David-Weg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 14-jährigen Josephi-Marie Schmid und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte das Mädchen gestern Nachmittag nicht wie verabredet in die elterliche Wohnung in Lohbrügge zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Gefährdung für sie nunmehr nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- korpulent - blonde lockige Haare - zuletzt bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem schwarzen Shirt mit der Zahl 92 und schwarz-weißen Sportschuhen - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Es ist bekannt, dass sich die Jugendliche gerne mit dem öffentlichen Nahverkehr, insbesondere Bahnen, fortbewegt.

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Bergedorf (LKA 173) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

