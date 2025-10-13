POL-HS: Diebstahl von Baustelle
Geilenkirchen-Bauchem (ots)
Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen dem 7. Oktober (Dienstag) und dem 10. Oktober (Freitag) Baumaterialien, Akkus und Werkzeuge von einer Baustelle an der Straße An der Alten Schule.
