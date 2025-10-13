Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Shell Tankstelle

Selfkant-Saeffelen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Shell Tankstelle an der Selfkantstraße am Sonntag, 13. Oktober, gegen 4.15 Uhr, verursachten die vier Täter so viel Lärm, dass Anwohner auf die Tat aufmerksam wurden. Sie bemerkten ein dunkles Fahrzeug, welches vor dem Verkaufsraum der Tankstelle stand. Zwei der Täter drangen gewaltsam in den Verkaufsraum ein und unterhielten sich dabei auf Hochdeutsch. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren. Durch das Auslösen der Nebelmaschine wurden sie an der weiteren Tatausführung gehindert, woraufhin sie mit dem Fahrzeug flüchteten. Der Fahrer des dunklen Pkw BMW trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Maske und dunkle Schuhe. Der Beifahrer trug schwarze Schuhe mit weißen Sohlen und war mit einer schwarzen Regenjacke mit weißem Symbol auf der linken Brustseite, graue Arbeitshandschuhen und einer blauen Jeans bekleidet. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen Schal vor das Gesicht gebunden. Der dritte Täter war wie der vierte Mann ebenfalls dunkel gekleidet. Weitere Zeugen der Tat, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies noch zu tun. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

