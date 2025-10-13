PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind von Hund gebissen
Polizei sucht Halterin und Zeugen

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Samstag, 11. Oktober, spielten zwei neun und zehn Jahre alte Mädchen hinter einem Kinderspielplatz an der Graf-von-Galen-Straße, als eine Spaziergängerin mit einem Hund vorbeiging, den sie an der Leine führte. Der Hund sprang trotz Leine beide Kinder an und biss die Neunjährige in den Arm. Die Hundehalterin entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Sie hatte graue, kurze Haare, war etwa 160 Zentimeter groß und trug eine Brille. Der Hund hatte schwarzes Fell sowie eine weiße Schnauze. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei die Frau sich zu melden. Auch Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Reifen und Felgen entwendet

    Erkelenz (ots) - Drei Reifen samt Felgen wurde von einem Pkw abmontiert und entwendet, der an der Alcide-de-Gasperi-Straße parkte. Die Täter wurden bei ihrer Tat am 12. Oktober (Sonntag), gegen 2.15 Uhr, gestört und ließen an einem weiteren Reifen einen Kreuzschlüssel zurück. Dieser konnte sichergestellt werden. Zeugen beschrieben die Täter als vier männliche Personen, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen über ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl von Baustelle

    Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten zwischen dem 7. Oktober (Dienstag) und dem 10. Oktober (Freitag) Baumaterialien, Akkus und Werkzeuge von einer Baustelle an der Straße An der Alten Schule. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Shell Tankstelle

    Selfkant-Saeffelen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Shell Tankstelle an der Selfkantstraße am Sonntag, 13. Oktober, gegen 4.15 Uhr, verursachten die vier Täter so viel Lärm, dass Anwohner auf die Tat aufmerksam wurden. Sie bemerkten ein dunkles Fahrzeug, welches vor dem Verkaufsraum der Tankstelle stand. Zwei der Täter drangen gewaltsam in den Verkaufsraum ein und unterhielten sich dabei auf Hochdeutsch. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren