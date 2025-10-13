Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind von Hund gebissen

Polizei sucht Halterin und Zeugen

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Samstag, 11. Oktober, spielten zwei neun und zehn Jahre alte Mädchen hinter einem Kinderspielplatz an der Graf-von-Galen-Straße, als eine Spaziergängerin mit einem Hund vorbeiging, den sie an der Leine führte. Der Hund sprang trotz Leine beide Kinder an und biss die Neunjährige in den Arm. Die Hundehalterin entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Sie hatte graue, kurze Haare, war etwa 160 Zentimeter groß und trug eine Brille. Der Hund hatte schwarzes Fell sowie eine weiße Schnauze. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei die Frau sich zu melden. Auch Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

