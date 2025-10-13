POL-HS: Mehrere Kleinkrafträder entwendet
Kreis Heinsberg (ots)
In Geilenkirchen wurde am Samstag (11. Oktober), zwischen 00 Uhr und 5.20 Uhr, ein Mofa der Marke Piaggio entwendet. Das Zweirad stand an der Heinsberger Straße. Zwischen Donnerstag (9. Oktober) und Samstag (11. Oktober) wurde auch in Erkelenz ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio gestohlen. Dieses Fahrzeug parkte zur Tatzeit an der Neusser Straße. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell