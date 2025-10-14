POL-HS: Außenscheibe der Volksbank beschädigt
Polizei stellt Tatverdächtigen fest
Waldfeucht-Haaren (ots)
Zeugen beobachteten am 12. Oktober (Sonntag), gegen 3.05 Uhr, eine männliche Person, die mittels eines Permanent-Markers die Außenscheibe der Volksbank an der Johannesstraße beschädigte. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den tatverdächtigen Mann nach kurzer fußläufiger Verfolgung ergreifen. Es handelt sich um einen 25-jährigen Erkelenzer. Die Beamten stellten die Personalien fest und fertigten eine Strafanzeige.
