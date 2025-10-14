Kreis Heinsberg (ots) - In Geilenkirchen wurde am Samstag (11. Oktober), zwischen 00 Uhr und 5.20 Uhr, ein Mofa der Marke Piaggio entwendet. Das Zweirad stand an der Heinsberger Straße. Zwischen Donnerstag (9. Oktober) und Samstag (11. Oktober) wurde auch in Erkelenz ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio gestohlen. Dieses Fahrzeug parkte zur Tatzeit an der Neusser Straße. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen ...

mehr