Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebstahl

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Montag, 13. Oktober, steckte ein bislang unbekannter Mann in einem Netto Discounter an der Bahnhofstraße Waren in seine Hosentasche und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Daraufhin forderte ihn eine Mitarbeiterin auf, sich an der Kasse anzustellen und die Waren zu zahlen. Der Mann ging an der Frau vorbei, die sich ihm in den Weg gestellt hatte und reagierte darauf nicht. Er war etwa 50 bis 70 Jahre alt, hatte graue Haare und trug eine braune Lederjacke. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell