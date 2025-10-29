PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall im Kreisverkehr
Am Mittwoch flüchtete ein Autofahrer nach einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 10.05 Uhr in einem Kreisverkehr in der Heininger Straße. Als eine 77-Jährige bereits im Kreisverkehr fuhr, stieß ein Unbekannter mit seinem roten Mittelklassewagen gegen den VW Polo der Seniorin. Während die Geschädigte anhielt und aus ihrem Auto stieg, beschleunigte der Unfallverursacher in Richtung B10 und flüchtete in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Polizei Göppingen (Tel.07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Schaden am VW Polo wird auf 2.500 Euro geschätzt.

++++2088758 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

