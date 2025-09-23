PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorroller gestohlen und wieder aufgefunden +++ Viele Unfallfluchten +++ Wertvollen Grabschmuck gefunden +++

Limburg (ots)

1. Motorroller gestohlen und wieder aufgefunden, Limburg, Brünner Straße, bis Montag, 22.09.2025, 10:00 Uhr

(wie) In Limburg ist am Montag ein gestohlener Motorroller aufgefunden worden. Ein Passant entdeckte gegen 10 Uhr im Gebüsch am Bike-Park an der Straße "Im Großen Rohr" einen abgelegten Motorroller und verständigte die Polizei. Eine Streife holte das grüne Zweirad aus dem Gebüsch und konnte ermitteln, dass Roller und Kennzeichen nicht zueinander passen. Später war es möglich, den Motorroller einem Diebstahl zuzuordnen. Dieser war schon vor einigen Tagen in der Brünner Straße entwendet worden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Viele Unfallfluchten,

Landkreis Limburg-Weilburg, Montag, 22.09.2025 bis Dienstag, 23.09.2025

(wie) Im Landkreis Limburg-Weilburg ist es zwischen Montag- und Dienstagmorgen zu vielen Unfallfluchten gekommen. Insgesamt neun Verkehrsunfallfluchten verzeichnete die Polizei innerhalb von nur 24 Stunden. Hierbei wurden zumeist parkende Pkw aber auch Straßenlaternen und eine Mauer beschädigt. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden, diese gehen aber teilweise in die Tausende Euro. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen stets, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden. Wer einen Schaden verursacht, muss auch dafür grade stehen. Da alle Kraftfahrzeuge in Deutschland versichert sind, sind wirkliche Gründe für ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nicht nachvollziehbar. Ein jeder sollte sich in die Situation des Menschen versetzen, dessen Pkw plötzlich einen Schaden aufweist. Immerhin könnte es ja auch einem selbst oder einem geliebten Menschen passieren. Warten Sie nach einem Unfall einige Zeit. Falls sich der Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht blicken lässt, verständigen Sie die Polizei. Nur einen Zettel am beschädigten Auto zu hinterlassen ist nicht ausreichend. Wenn Sie als Zeuge einen Unfall beobachten und eine Flucht vermuten, rufen Sie die Polizei. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kein Kavaliersdelikt.

3. Wertvollen Grabschmuck gefunden,

Weilburg, Am Sieggraben, Samstag, 13.09.2025, 08:00 Uhr

(wie) An einem Weilburger Friedhof hat die Polizei einige wertvolle Gegenstände / Grabschmuck sichergestellt und sucht nun die Eigentümer. Ein Spaziergänger hatte die Gegenstände am Samstag des vorletzten Wochenendes hinter einer Hecke am Friedhof "Am Sieggraben" entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher, da sie keinem Grab auf dem Friedhof direkt zugordnet werde konnten. Nun sucht die Polizei die Eigentümer der zwei bronzefarbenen Metallbäume sowie einer massiven Vase aus Metall. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 erbeten.

