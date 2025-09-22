PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Schlägerei zwischen Hundehaltern +++ Randalierer endet mehrfach im Gewahrsam +++ Bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt +++

Limburg (ots)

1. Autoscheibe eingeschlagen,

Bad Camberg, Lessingstraße, Freitag, 19.09.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 20.09.2025, 07:25 Uhr

(wie) In Bad Camberg ist am Wochenende eine Autoscheibe eingeschlagen worden. Ein 62-Jähriger hatte am Freitagabend einen schwarzen Mercedes Vito in der Lessingstraße geparkt. Als er am Samstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter im Laufe der Nacht eine Heckscheibe an dem Transporter eingeschlagen hatte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Schlägerei zwischen Hundehaltern,

Limburg, Bahnhofstraße, Samstag, 20.09.2025, 21:00 Uhr

(wie) Am Samstagabend ist es in Limburg zu einer Schlägerei zwischen drei Hundehalterinnen und -haltern gekommen. Die 71 und 19 Jahre alten Frauen sowie ein 22-Jähriger trafen in der Bahnhofstraße aufeinander. Offenbar kam es zu Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Hundehaltung, die schließlich sogar in einer handfesten Auseinandersetzung mündeten. Es soll geschubst, geschlagen und sogar gewürgt worden sein. Die Polizei trennte die Kontrahenten und nahm Strafanzeigen gegen die Beteiligten auf. Es wird nun wegen Körperverletzungen ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden.

3. Randalierer endet mehrfach im Gewahrsam, Weilburg, Mauerstraße, Sonntag, 21.09.2025, 17:50 Uhr

(wie) Ein Randalierer ist am Sonntagabend gleich mehrfach im Gewahrsam gelandet. Gegen 17:55 Uhr wurde die Polizei zunächst zu einer Gaststätte in der Mauerstraße gerufen, da dort ein Mann immer wieder barfuß ins Restaurant gekommen war und die Gäste belästigte. Nachdem er dort erneut auftauchte und herumschrie, brachte eine Streife den jungen Mann nach draußen und erteilte ihm einen Platzverweis, wobei ihm direkt eine Ingewahrsamnahme angedroht wurde, falls er sich nicht von der Örtlichkeit fernhalten sollte. Leider fruchtete die Warnung der Beamten nicht und der Uneinsichtige kehrte kurz darauf wieder in die Gaststätte zurück. Somit wurde der Mann nun auf richterliche Anordnung bis 23:00 Uhr in Gewahrsam genommen. Kurz nach seiner Entlassung musste die Polizei wieder zu einem Einsatz ausrücken, diesmal hatte der Unbelehrbare in einer Tankstelle nahe der Polizeistation versucht, Zigarette zu entwenden. Somit ging es für den Delinquenten direkt wieder ins Gewahrsam, diesmal für den Rest der Nacht. Eine Strafanzeige fertigten die Beamten zusätzlich.

4. Bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt, Weilmünster-Laimbach, Bundesstraße 456, Sonntag, 20.09.2025, 08:45 Uhr

(wie) Am Sonntagmorgen sind zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 456 bei Laimbach verletzt worden, einer davon schwer. Ein 79-Jähriger befuhr mit einem Peugeot die B 456 von Usingen kommend in Richtung Weilburg. Zwischen den Abfahrten Altenkirchen und Bermbach geriet er hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Dies bemerkte ein entgegenkommender 44-Jähriger in einem Ford Kleintransporter zwar und versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Als der Peugeot wieder direkt vor dem Ford in die Gegenfahrbahn fuhr, kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden hierbei gegen die Schutzplanken geschleudert und kamen schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt, der 79-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallursachenermittlung hinzugezogen. Hierfür stellte die Polizei beide Fahrzeuge sicher, der Sachschaden wird auf über 30.000 EUR geschätzt.

