POL-LM: Duo bricht in Bäckerei ein und erbeutet Bargeld +++ Motorradfahrer stürzen +++ Mit Motorrad verunfallt

1. Duo bricht in Bäckerei ein und erbeutet Bargeld, Löhnberg, Grüner Weg, Freitag, 19.09.2025, 00:25 Uhr bis 01:00 Uhr

(fh)In Löhnberg haben zwei Einbrecher in der Nacht zu Freitag zugeschlagen. Zwischen 00:25 Uhr und 01:00 Uhr betraten sie unbemerkt eine in einem Supermarktgebäude gelegene Bäckerei. In der Folge hebelten sie mehrere Behältnisse auf und gelangten so an Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden und hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Von den Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor.

Einer war etwa 1,75m groß, hatte eine normale Statur und führte eine Brechstange mit sich. Er trug eine blaue Jacke mit Kapuze, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe und grau-orangene Handschuhe. Darüber hinaus führte er einen dunklen Rucksack mit sich. Sein Komplize hatte eine ähnliche Figur und war gleichgroß. Auch er hatte ein Hebelwerkzeug dabei. Er war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer grauen Jeans samt rotem Etikett, grauen Schuhe mit weißen Sohlen und bellblauen Handschuhen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Motorradfahrer stürzen,

Hadamar, Bundesstraße 54, Donnerstag, 18.09.2025, 16:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag verunfallte ein mit zwei Personen besetztes Motorrad auf der Bundesstraße 54. Beide Personen wurden verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren ein 68-Jähriger und seine 67-jährige Mitfahrerin auf einem Motorrad der Marke Piaggio die Bundesstraße 54 in Richtung Oberzeuzheim. Hierbei kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Motorrad. Die beiden stürzten, wurden in eine Böschung geschleudert und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

3. Mit Motorrad verunfallt,

Runkel, Arfurt, Mühlenstraße, Donnerstag, 18.09.2025, 21:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer in Runkel-Arfurt gestürzt und hat sich verletzt. Gegen 21:15 Uhr war der 39-Jährige auf seiner Maschine der Marke Suzuki auf der Mühlenstraße in Fahrtrichtung der Runkeler Straße unterwegs. Kurz vor der Hausnummer 7 verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Runkel abgebunden. An dem Motorrad entstand ein Schaden von knapp 1.500 Euro.

