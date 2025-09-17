PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand eines Sägewerks und einer Holzbaufirma +++

Limburg (ots)

Merenberg-Rückershausen, Seeweg / K 455

Dienstag, 16.09.2025, 23:50 Uhr

Am Dienstag, dem 16.09.2025, gegen 23:50 Uhr, wurde der Brand eines Sägewerks im Seeweg in Rückershausen (außerorts) gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Sägewerk in Vollbrand. Das Gebäude einer angrenzenden Holzbaufirma wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauern an. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell