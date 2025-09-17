PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand eines Sägewerks und einer Holzbaufirma +++

Limburg (ots)

Merenberg-Rückershausen, Seeweg / K 455

Dienstag, 16.09.2025, 23:50 Uhr

Am Dienstag, dem 16.09.2025, gegen 23:50 Uhr, wurde der Brand eines Sägewerks im Seeweg in Rückershausen (außerorts) gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Sägewerk in Vollbrand. Das Gebäude einer angrenzenden Holzbaufirma wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauern an. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Limburg-Weilburg
Offheimer Weg 44
65549 Limburg
PHK May
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren