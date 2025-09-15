PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Brand einer Scheune mit hohem Sachschaden +++

Limburg (ots)

Brand einer Scheune mit hohem Sachschaden Löhnberg, Landstraße 3453 zwischen Löhnberg und Barig-Selbenhausen Montag, 15.09.2025, 18:35 Uhr

Am Montag, den 15.09.2025, gegen 18:35 Uhr, wurde der Brand einer Scheune gemeldet. Auf einem Bauernhof an der L3453 zwischen Löhnberg und Barig-Selbenhausen standen zwei Stallungen in Vollbrand. Sofort wurden starke Kräfte der Feuerwehr und der Polizei an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Alle auf dem Gelände befindlichen Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes außerhalb des Gefahrenbereichs. Die zum Hof gehörigen Tiere waren ebenfalls nicht in Gefahr.

Zum Berichtszeitraum befinden sich die beiden Stallungen weiterhin in Brand. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Die durch das Feuer verursachte Schadenshöhe wird trotz der noch andauernden Löscharbeiten bereits auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt. Neben dem erheblichen Gebäudeschaden befanden sich zudem in den Stallungen hochwertige landwirtschaftliche Maschinen.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

