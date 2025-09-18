PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Trickdieb erbeutet Uhr +++ Schlägerei am Bahnhofsplatz +++ Randalierer bedroht Klinikpersonal +++ E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt +++

Limburg (ots)

1. Trickdieb erbeutet Uhr,

Limburg-Staffel, Allensteiner Straße, Dienstag, 16.09.2025, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(wie) In Limburg hat ein dreister Trickdieb eine Uhr erbeutet. Der Unbekannte klingelte am Vormittag an der Haustür einer Seniorin in der Allensteiner Straße. Er gab an Schmuck und Antiquitäten kaufen zu wollen. Dies verneinte die Hausbewohnerin, woraufhin der Fremde zur Verrichtung seiner Notdurft um Einlass bat. Nach dem Toilettenbesuch ging der Mann plötzlich durch die ganze Wohnung und gab weiter vor, Gegenstände abkaufen zu wollen. Schließlich öffnete der Unbekannte sogar die Schränke der Frau. Nachdem die Bewohnerin dem ungebetenen Besucher auf dessen Wunsch noch ein Glas Wasser gegeben hatte, verließ dieser wieder die Wohnung. Die dadurch zunächst erleichterte Frau musste dann leider feststellen, dass ihre Armbanduhr aus der Küche verschwunden war. Der Dieb war dann allerdings schon verschwunden. Er wurde beschrieben als 160 bis 170 cm groß, schlank und circa 25 bis 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem weiß-rot-schwarz karierten Hemd, zudem hatte er kurze gelockte Haare. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Schlägerei am Bahnhofsplatz,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 17.09.2025, 20:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist es in Limburg zu einer Schlägerei gekommen. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 20:30 Uhr eine handfeste Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz. Offenbar waren eine Frau und ein Mann mit zwei anderen Männern in Streit geraten, was schließlich in einer Schlägerei mündete. Die Beteiligten schlugen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und im Bereich der Gleise sowie der Unterführung aufeinander ein. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Schläger zunächst die Flucht, konnten aber nach und nach kontrolliert werden. Angaben zu der Auseinandersetzung wollte keiner machen. Aufgrund der Zeugenaussagen und der Bilder der Viedoschutzanlage konnte der Sachverhalt nachvollzogen und ein Strafverfahren gegen die polizeibekannten Beteiligten eingeleitet werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden.

3. Randalierer bedroht Klinikpersonal,

Limburg, Auf dem Schafsberg, Mittwoch, 03.09.2025, 16:15 Uhr

(wie) Ein Randalierer hat am Mittwochnachmittag den Betrieb einer Limburger Klinik gestört und das Personal bedroht, die Polizei musste eingreifen. Der 26-Jährige betrat gegen 16:15 Uhr das Krankenhaus und verlangte vehement nach Betäubungsmitteln. Als ihm dies verwährt wurde, betrat er plötzlich eigenständig die Räumlichkeiten der Notaufnahme. Als das Personal den Mann zum Verlassen des Bereichs aufforderte, bedrohte er die Mitarbeiter. Anschließend verließ er zwar die Notaufnahme, verblieb aber im Krankenhausgebäude. Eine Polizeistreife kontrollierte den 26-Jährigen, brachte ihn aus dem Gebäude und erteilte ihm einen Platzverweis. Später stellte sich heraus, dass der Mann im Krankenhaus Material entwendet hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

4. E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt, Limburg, Elzer Straße, Mittwoch, 17.09.2025, 19:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist in Limburg der Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall verletzt worden. Ein 37-Jähriger wollte gegen 19:30 Uhr mit einem VW den Parkplatz eines Supermarktes in der Elzer Straße verlassen. Als er hierzu über den Gehweg in Richtung Straße fuhr, prallte plötzlich ein E-Scooter in die Fahrzeugseite. Der 19-jährige Scooter-Fahrer war offenbar mit seinem Gefährt auf dem Gehweg unterwegs gewesen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde der junge Mann verletzt und daher vom Rettungsdienst behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

