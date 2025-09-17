PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Erneut Betrug als falscher Bankmitarbeiter +++ Bei Einbruch Laptops gestohlen +++ Geld aus Wohnung gestohlen +++ Jugendlicher bedroht und beleidigt Polizeibeamte +++

1. Erneut Betrug als falscher Bankmitarbeiter, Bad Camberg, Freitag, 12.09.2025 bis Samstag, 13.09.2025

(wie) In Bad Camberg ist es einem falschen Bankmitarbeiter erneut gelungen mit seiner Betrugsmasche an Geld zu gelangen. Der Unbekannte kontaktierte per Telefon einen 20-Jährigen und spielte diesem vor, ein Mitarbeiter seiner Hausbank zu sein. Unter der Legende betrügerische Überweisungen stornieren zu müssen, bewegte der Betrüger denn jungen Mann dazu, seine TANs zu übermitteln und Überweisungen freizugeben. So kam es zu Überweisungen im Wert von mehreren tausend Euro. Als der Schwindel aufflog war das Geld bereits nicht mehr zu retten.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Bei Einbruch Laptops gestohlen,

Weilburg-Kuhbach, Hauptstraße Dienstag, 16.09.2025, 19:00 Uhr bis 23:45 Uhr

(wie) Am Dienstagabend haben Einbrecher in Kubach zwei Laptops erbeutet. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Hauptstraße aus und stiegen über ein gekipptes Fenster in das Gebäude ein. In der Erdgeschosswohnung wurden die Räumlichkeiten durchsucht und schließlich zwei Laptops entwendet. Mit der Beute im Wert von circa 1.000 EUR verschwanden die Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Hausnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Geld aus Wohnung gestohlen,

Limburg, Johann-Boppe-Straße, Mittwoch, 03.09.2025 bis Dienstag 16.09.2025

(wie) In Limburg ist einer Frau in den letzten Wochen Bargeld aus der Wohnung gestohlen worden. Die 74-Jährige bemerkte am Dienstag das Fehlen von mehreren Tausend Euro Bargeld aus ihrer Wohnung in der Johann-Boppe-Straße. Bei der Sachverhaltsaufnahme fanden die Polizeibeamten keinerlei Aufbruchsspuren und auch im Inneren schien nichts durchsucht worden zu sein. Offenbar hatte ein Unbekannter einen günstigen Moment abgepasst und war über die offenstehende Terrassentür in die Wohnung gelangt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Jugendlicher bedroht und beleidigt Polizeibeamte, Weilburg, Montag, 15.09.2025, 12:30 Uhr

(wie) Am Montag hat ein Jugendlicher in Weilburg eine Polizeistreife massiv bedroht und beleidigt. Die Beamten waren gegen 12:30 Uhr an einer Schule im Einsatz, da der 15-Jährige von einer Wohneinrichtung als Vermisst gemeldet worden und im Bereich der Schule gesehen worden war. Die Strafe traf den Jugendlichen an und wollte ihn zurück zu seiner Einrichtung bringen. Dies missfiel dem Jungen offensichtlich und er wehrte sich gegen die Maßnahme. Er musste schließlich sogar gefesselt werden, um ihn sicher zurück zu transportieren. Während der Fahrt im Streifenwagen bedrohter er die Beamten massiv mit Gewalt und dem Tode. Zudem beleidigte er sie fortwährend aufs Übelste. Der 15-Jährige wurde sicher in seiner Wohngruppe abgegeben, anschließend wurde die Strafanzeige gefertigt.

