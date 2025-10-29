PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fehler beim Fahrstreifenwechsel
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 61-jährige Volvo-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr mit seinem LKW auf der Zinglerstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei wechselte er auf Höhe der Schillerstraße von der mittleren auf die rechte Spur. Neben ihm fuhr bereits ein 31-jähriger Daimler-Fahrer. Diesen übersah der Mann wohl. Als der 3,5-Tonner aufgrund des Unfalls abbremste, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Audi in das Heck des Volvos. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

++++ 2084679

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren