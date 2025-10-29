Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 61-jährige Volvo-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr mit seinem LKW auf der Zinglerstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei wechselte er auf Höhe der Schillerstraße von der mittleren auf die rechte Spur. Neben ihm fuhr bereits ein 31-jähriger Daimler-Fahrer. Diesen übersah der Mann wohl. Als der 3,5-Tonner aufgrund des Unfalls abbremste, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Audi in das Heck des Volvos. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

++++ 2084679

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

