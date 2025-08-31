Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

Am Freitagabend (29.08.2025) gegen 22:15 Uhr konnte ein Hausbesitzer in der Ernststraße in Detmold erkennen, dass sich zwei vermummte Personen seinem Haus nähern und die Linse einer Überwachungskamera überkleben. Die sofort alarmierten Beamten der Polizeiwache Detmold konnten die Personen vor Ort nicht mehr antreffen, jedoch feststellen, dass man sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschaffen wollte. Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder verdächtigen Feststellungen im näheren Umfeld nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

