POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Autofahrer nach Verkehrsunfallflucht dank Zeugen gestellt.

Lippe (ots)

In der Stoddartstraße verursachte ein Autofahrer am Donnerstagabend (28.08.2025) gegen 18 Uhr einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der 50-Jährige aus Lettland fuhr mit seinem Ford Focus in Richtung Hiddesen, als er einen Fiat Doblo übersah, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Er kollidierte mit dem Heck des Fiats und fuhr anschließend einfach in Richtung Hiddesen weiter, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Zeugen benachrichtigten die Polizei. Durch die Meldung einer sehr aufmerksamen Zeugin konnte kurz darauf der Unfallwagen samt flüchtigem Fahrer entdeckt werden: Dieser suchte direkt nach dem Unfall eine nahegelegene Autowerkstatt auf und versuchte seinen beschädigten Wagen dort zu verstecken. Der Mann aus Lettland konnte vor Ort von den Polizeibeamten angetroffen werden: Der 50-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholvortest schlug an, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, musste er eine Sicherheitsleistung zahlen.

