POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn - Kollision im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

In der Friedrich-Petri-Straße geriet am Donnerstagabend (28.08.2025) gegen 18.45 Uhr eine junge Autofahrerin in den Gegenverkehr. Die 18-Jährige aus Detmold war in Richtung Schötmarsche Straße unterwegs, als sie kurz vor dem Kreuzungsbereich in einer Kurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Audi A 4 verlor und in den Gegenverkehr fuhr. Dort kollidierte sie mit dem Mercedes eines 52-Jährigen aus Wunstorf. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

