PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn - Kollision im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

In der Friedrich-Petri-Straße geriet am Donnerstagabend (28.08.2025) gegen 18.45 Uhr eine junge Autofahrerin in den Gegenverkehr. Die 18-Jährige aus Detmold war in Richtung Schötmarsche Straße unterwegs, als sie kurz vor dem Kreuzungsbereich in einer Kurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Audi A 4 verlor und in den Gegenverkehr fuhr. Dort kollidierte sie mit dem Mercedes eines 52-Jährigen aus Wunstorf. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 12:18

    POL-LIP: Lage. Zahlreiche Firmen-Bullis angegangen und Werkzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag (27./28.08.2025) gingen unbekannte Diebe eine Vielzahl von Firmen-Fahrzeuge im Bereich Lage an, um vorwiegend Werkzeug zu stehlen. Im Mühlenbrinkweg wurde die Scheibe eines Renault Master eingeschlagen. Aus dem Bulli, der vor einer Firmen-Lagerhalle parkte, wurden mehrere Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen. ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 12:15

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbrecher scheitern an Tür.

    Lippe (ots) - Im Louis-Uekermann-Weg versuchten bislang Unbekannte im Zeitraum 21. - 28.08.2025 in die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes einzubrechen, indem sie an einer Tür hebelten. Sie schafften es jedoch nicht ins Gebäude zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren