PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Fahrt unter Drogen
Für einen 25-Jährigen endete die Fahrt am Dienstag in Blaustein.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife unterzog den VW-Fahrer gegen 16.30 Uhr im Bereich der Ulmer Straße einer Verkehrskontrolle. Hier ergab sich der Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte das. Die Beamten konnten beim Fahrer zudem eine geringe Menge Cannabis feststellen. Für den Transporter-Fahrer war die Fahrt beendet. Seinen VW musste er stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutprobe begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

++++ 2084397(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren