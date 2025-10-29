Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Fahrt unter Drogen

Für einen 25-Jährigen endete die Fahrt am Dienstag in Blaustein.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife unterzog den VW-Fahrer gegen 16.30 Uhr im Bereich der Ulmer Straße einer Verkehrskontrolle. Hier ergab sich der Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte das. Die Beamten konnten beim Fahrer zudem eine geringe Menge Cannabis feststellen. Für den Transporter-Fahrer war die Fahrt beendet. Seinen VW musste er stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutprobe begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

