POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 55-Jähriger aus Asbach
Koblenz/Asbach (ots)
Mit Bezug auf unsere Pressemitteilung vom 06.10., 15:33 Uhr, können wir mitteilen, dass die 55-Jährige aus Asbach wohlbehalten angetroffen wurde.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.
