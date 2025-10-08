Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 55-Jähriger aus Asbach

Koblenz/Asbach (ots)

Mit Bezug auf unsere Pressemitteilung vom 06.10., 15:33 Uhr, können wir mitteilen, dass die 55-Jährige aus Asbach wohlbehalten angetroffen wurde.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell