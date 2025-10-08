PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 55-Jähriger aus Asbach

Koblenz/Asbach (ots)

Mit Bezug auf unsere Pressemitteilung vom 06.10., 15:33 Uhr, können wir mitteilen, dass die 55-Jährige aus Asbach wohlbehalten angetroffen wurde.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:33

    POL-PPKO: 55-Jährige aus Asbach vermisst

    Koblenz (ots) - Seit dem 02.10.2025 wird die 55-jährige Sükriye G. aus Asbach vermisst. Dort wurde sie an dem Dienstag, 02.10., zuletzt gegen 10 Uhr gesehen. Zuletzt hat sie sich unter anderem auch in Linz am Rhein und in Neustadt/Wied aufgehalten. Frau G. könnte sich in hilfloser Lage befinden. Personenbeschreibung: - ca. 153 cm groß - braune Haare, oft zum Dutt gebunden - etwas kräftigere Statur - trug zuletzt eine ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:17

    POL-PPKO: Raub an den Schlossstufen

    Koblenz (ots) - Am Freitag, den 03.10.2025 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Raubdelikt im Bereich der Schlossstufen am Rhein im rückwärtigen Bereich des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz. Drei bis vier dunkel gekleidete und vermummte Täter griffen hierbei zwei jugendliche Personen an und nahmen mehrere Gegenstände an sich. Hiernach entfernten sie sich in Richtung Deutsches Eck. Zeugen, die Beobachtungen im ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:36

    POL-PPKO: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Sonntag, den 05.10.2025, meldete eine aufmerksame Anwohnerin eine verdächtige Person in der Koblenzer Römerstraße, welche sich an dem dortigen Fahrradständer zu schaffen machte. Die sofort entsandte Streife erwischte den Beschuldigten "auf frischer Tat", wie er mit dem gestohlenen Mountainbike davonradelte. Dieser zeigte sich zunächst von der polizeilichen Aufforderung, stehen zu bleiben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren