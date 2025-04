Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0244 --Polizei stellt ungebetenen Partygast--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen , OT Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 11.04.2025, 00:15 Uhr

In der Nacht zu Freitag wollte ein 39 Jahre alter Mann in Gröpelingen seinen Geburtstag auf ganz besondere Art und Weise feiern. Am Ende landete er mit Handschellen in einer Polizeiwache.

Gemeinsam mit einem unbekannten Komplizen brach er gegen 00:15 Uhr in eine Wohnung in der Seewenjestraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete das ungebetene Treiben und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte das Geburtstagskind zu flüchten. Doch der Garten, in dem er sich verstecke, war nicht der beste Ort für eine Flucht. Die Polizisten stellten ihn noch vor Ort. Als Beweismittel wurde ein Bollerwagen und eine Brechstange sichergestellt.

Der 39 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahl gefertigt. Die Ermittlungen, auch zu seinem Komplizen, dauern an.

